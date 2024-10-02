Flying Tiger Copenhagen Türkiye’ye adım attı

Danimarka merkezli perakende markası Flying Tiger Copenhagen, Türkiye’de ilk mağazasını 3 Ekim’de Kanyon’da açıyor. Marka yaşam tarzına yönelik yaratıcı ve uygun fiyatlı çözümleriyle Türkiye’deki alışveriş deneyimini dönüştürecek. 37 ülkede faaliyet gösteren ve sıra dışı tasarımlarını uygun fiyatlarla sunan marka, ev dekorasyonundan oyuncağa, kırtasiye ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini Türk tüketiciyle buluşturuyor.

Flying Tiger Copenhagen, Türkiye’de 16 sezon boyunca 4 binden fazla ürün çeşidi ile günlük yaşamı daha renkli ve eğlenceli hale getirecek. Ürün çeşitliliğinde Dünya genelindeki mağazalarla aynı anda Türk tüketiciye ulaşacak olan marka, her yaşa ve tarza hitap eden ilginç, renkli ve pratik ürünleriyle alışveriş deneyimini farklı bir boyuta taşıyacak.

Flying Tiger Copenhagen’in Türkiye’deki mağaza açılışlarıyla birlikte, fiyat politikası da global pazardaki fiyatlarla paralel olacak. Sami Hotak, bu konuda tüketiciyi memnun etmek için büyük bir özveri gösterdiklerini belirterek, "Fiyat politikalarımız globalle paralel olacak. Her zaman iyi fiyat birinci amacımız’’ dedi.

Flying Tiger Copenhagen’ın dünya genelindeki başarısının arkasında, alışveriş deneyimini daha keyifli, yaratıcı ve herkesin erişebileceği hale getirme vizyonu yatıyor. Marka, sürdürülebilirlikten taviz vermeden ürünlerinde fonksiyonellik ile tasarımı buluşturuyor. Türk tüketicisi, bu heyecan verici marka ile ev dekorasyonu, kişisel bakım, mutfak ve hobi ürünleri gibi birçok alanda stilini yaratırken aynı zamanda eğlenceli bir alışveriş deneyimi yaşayacak.

Flying Tiger Copenhagen, 2024 yılı sonuna kadar İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da 10 mağaza açmayı hedeflerken, önümüzdeki yıllarda Türkiye genelinde 20’den fazla şehirde 100’den fazla mağazaya ulaşmayı planlıyor.