FlySafair'de kriz büyüyor

Güney Afrika yerel havayolu şirketi FlySafair, sahiplik yapısıyla ilgili bir kez daha düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Aralık ayında Hava Hizmetleri Lisanslama Konseyi (ASLC) tarafından gönderilen bir mektupta, şirketin sahiplik düzenlemelerinin yerel yasalara uymadığı bildirildi. Bu, son iki ayda şirket hakkında alınan ikinci karar oldu.

Kasım ayında Uluslararası Hava Hizmetleri Lisanslama Konseyi (IASC), FlySafair’in sahiplik yapısının Güney Afrika’daki yasal düzenlemelere uygun olmadığını belirtmişti. Güney Afrika yasalarına göre, yabancı şirketlerin yerel havayollarında sahiplik oranı %25 ile sınırlı. Ancak, FlySafair’in ana hissedarı olan İrlanda merkezli ASL Aviation Holdings’in şirketin %74,86’sına sahip olduğu bildiriliyor.

FlySafair’in sahiplik yapısına ilişkin incelemeler, Ekim 2022’de Airlink ve Global Aviation gibi rakip firmaların şikayetleriyle başladı. Bu şikayetler, FlySafair’in sahiplik oranlarının yasal sınırları aştığını ve düzenlemelere uygunluk açısından sorgulanması gerektiğini savundu.

FlySafair’in mali kayıtları, ASL Aviation Holdings’in çoğunluk hissedarlığını doğruluyor. Bu yapı, özellikle Mart 2019’da yapılan yeniden yapılandırmadan sonra hava hizmetleri lisansında değişiklik başvurusu yapılmaması nedeniyle dikkat çekti.

Şirket, düzenleyici uyumluluğa ve şeffaflığa bağlı olduğunu belirterek, IASC kararını engellemeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Ancak bu incelemeler yalnızca uluslararası uçuşlarını etkiliyor. FlySafair, yerel uçuşlarının farklı bir lisans düzenlemesine tabi olduğunu ve bu hizmetlerin sorunsuz şekilde devam ettiğini vurguladı.

FlySafair, BusinessLive’a yaptığı açıklamada, son kararın operasyonlarını aksatmayacağını ve gerekirse hukuki yollara başvuracağını belirtti. Şirket, bu süreçte yolcuların güvenliğine ve hizmet kalitesine öncelik verdiğini de ekledi.