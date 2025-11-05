Milyonlarca oyuncunun beklediği FM 26 sonunda çıktı. Gelişim süreci ve oyun motorundaki değişiklik nedeniyle geçen yıl çıkmayan oyun büyük değişiklikler vadetmişti.

Sports Interactive tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayımlanan FM, PC (Windows, macOS), Steam, Epic Games, PlayStation 5, Xbox X ve S serisi platformlarından satışa çıktı.

FM 26’DAKİ YENİLİKLER

Sports Interactive’in yeni versiyon sunumuyla iki yılın ardından karşımıza çıkan FM 26, geliştirilmiş beta sürümü ile yayımlandı. Teknik altyapıda yapılan değişiklikler ile FM 26, Unity Engine arayüzü ile karşımıza çıkıyor. Öne çıkan diğer yenilikler arasında ise, taktiksel, arayüz, grafik iyileştirmeleri, kadın futbolu ve yeni ligler, transfer ve kulüp yönetimindeki değişiklikler yer alıyor.

FM 26 FİYATI NE KADAR?

Steam’de 49.99 dolardan satışa çıkan oyun 2,104 TL fiyat etiketine sahip. FM 26'nın yanında oyun içi editörü de almak isterseniz 7,50 dolar ödeme yapmanız gerekiyor.



Football Manager 2026, Epic Games Store'da 1,999 TL'den satışa sunuldu.

OYUN ÇIKAR ÇIKMAZ TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

FM 26 çıkar çıkmaz Steam’de eleştiri yağmuruna tutuldu. Yapılan incelemelerde oyun hakkındaki fikirlerin ‘son derece olumsuz’ olduğu görüldü.

FM 26 ilk gün yamasının gelmemesi arayüz ve oyun mekaniklerindeki sorunlar sebebiyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Steam’de yapılan bazı yorumlar şöyle:

"Taktik ekranı detaylandırılmış ve maç içi grafikler çok daha iyi olmuş, animasyonlar eklenmiş. Gerisi tamamen çok kötü UI tasarımı renkler donmalar kasmalar hatalar ufak ufak saçmalıklar 200'den fazla 24'den kötü özellik sayarım 2 sene boşu boşuna çalışmışsınız. Taktik ekranını ve oyun içi görüntüyü 24'e ekle mükemmele yakın oyun çıkardı. Yeni motora geçeğinize kendi oyun motorunuzu geliştirseydiniz keşke... Büyük bir hayal kırıklığı.."

"2 sene bekletmesine rağmen tarihinin en kötü oyunu. ... bir tema karma karışık menüler. Hadi bunlara alışırsın ama temadan dolayı ne oyuna konsantrasyon sağlaya biliyorsun ne odaklana biliyorsun. Mobil oyundan farkı yok. YAZIK......"

"Konsol desteği getirmek için ... etmişsiniz arayüzü 2 senedir bunu mu bekliyoruz fm24e oyuncu data güncellemesi gelse gider onu oynarım yapacanız oyuna ...."