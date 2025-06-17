FM'de sessiz kriz sürüyor: Oyun severler Sports Interactive'den açıklama bekliyor

Oyun severlerin dört gözle beklediği Football Manager serisinin yeni oyunu FM26'nın geliştirme süreci hakkında aylardır süren sessizlik, hayran topluluğunu endişelendiriyor. Geçtiğimiz aylarda Sports Interactive SI tarafından yapılan açıklamayla FM25'in iptal edildiği ve "oyuncu deneyimi ile kullanıcı arayüzünün istenen seviyede olmadığı" belirtilmişti. O dönemde "en kısa sürede" ilerlemeler hakkında bilgi verileceği sözü verilmesine rağmen, bugüne kadar herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Sadece neredeyse bir yıl önce paylaşılan birkaç menü ekran görüntüsü dışında, yeni oyunun durumu hakkında kamuoyunun elinde hiçbir bilgi bulunmuyor. Bu durum, serinin tutkulu takipçileri arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açmış durumda.

Sports Interactive'den üzücü haber: FM 2025 iptal edildi

GÜVEN KRİZİ KAPIDA MI? SEGA'NIN ROLÜ NE?

Bu iletişim krizinin sorumluluğu karmaşık bir tablo çiziyor. Football Manager serisinin geliştiricisi Sports Interactive olsa da, oyunun yayıncısı Japonya merkezli halka açık şirket SEGA. Borsada işlem gören bir şirket olarak SEGA'nın, kurumsal öneme sahip bilgileri öncelikle paydaşlarına sunma yükümlülüğü bulunuyor. FM25'in iptali gibi kararların bu prosedüre tabi olduğu biliniyor. Ancak bu durum, Sports Interactive'in büyük beğeni toplayan oyunu ve oyunun arkasındaki tutku nedeniyle kazandığı yüksek itibarı, güveni ve inandırıcılığı tehlikeye atma riskini de beraberinde getiriyor.

İLETİŞİM EKSİKLİĞİ HAYRANLARI ENDİŞELENDİRİYOR

Sports Interactive'in geçmişte şeffaflığı artırmak amacıyla başlattığı geliştirici blogları ve CEO Miles Jacobson'ın derinlemesine içgörüler sunan benzersiz iletişim tarzı, topluluk tarafından büyük takdir görüyordu. Ancak bu blog formatlarının ve futbol profesyonelleriyle yapılan röportajların artık yayınlanmaması, hayranların bu şeffaflık politikasından uzaklaşıldığı düşüncesini pekiştiriyor. Sektör yorumcuları, küçük çaplı güncellemeler veya geliştirici rehberleri gibi borsa kurallarını etkilemeyecek içeriklerin bile toplulukla paylaşılmamasının, zamanla hayranların güvenini sarsabileceği konusunda uyarıyor.

BETA TESTLERİ VE GAMESCOM BELİRSİZLİĞİ

Kasım ayındaki geleneksel yayın dönemi düşünüldüğünde, özellikle yeni oyun motoru gibi büyük yeniliklerin uygun şekilde tanıtılması için zaman daralıyor. Almanya'daki Gamescom gibi büyük bir oyun fuarı, tanıtım için önemli bir platform sunsa da, SEGA veya Sports Interactive'in fuarda yer alıp almayacağına dair henüz bir işaret bulunmuyor.

Tek umut ışığı ise, bazı hayranların Bulgaristan'da beta test edicileri arandığına dair edindikleri bilgiler. Bu durum, oyunun geliştirme sürecinin devam ettiğine dair zayıf bir işaret olarak yorumlansa da, iletişimdeki eksikliğin boyutunu da gözler önüne seriyor. Hayranların, oyunun durumu hakkında bilgi edinmek için bu tür "buluntu parçalardan" bir araya getirme çabaları, mevcut durumun vahametini gösteriyor.

ÖNEMLİ OLAN OYUNUN KALİTESİ DEĞİL, TOPLULUĞUN GÜVENİ

Football Manager 26'nın kendisi hakkında bir endişe olmaktan ziyade, asıl sorunun iletişimdeki kopukluk olduğu vurgulanıyor. Bir gazeteci olarak 2022'de Londra'da Sports Interactive'i ziyaret eden Sven Grunwald, stüdyonun Football Manager'a olan tutkusunu teyit ettiğini belirtiyor. Stüdyonun çok iyi bir oyun teslim etmek istediğinden şüphe duyulmuyor. Ancak iletişimdeki bu belirsizliğin sorumluluğunun kimde olduğu hala net değil. Jacobson'ın da dediği gibi, bazı hayranların "30 yıldır bu yolculukta kendilerine eşlik ettiği" bir topluluğun güveni sarsılırsa, bu durum sadece yayın planını değil, tüm ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Şu an için bu yolculuk, terk edilmiş bir kasabada durmuş gibi görünüyor.