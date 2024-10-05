Foça alev alev! Yangın evlere yaklaşıyor

İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 11.15 sıralarında Foça ilçesi Yeni Foça Mahallesi’nde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi.

EVLERİN OLDUĞU BÖLGEYE YAKLAŞIYOR

Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtilirken, yangının yerleşim yerlerinin olduğu kısma doğru ilerlediği görüldü.