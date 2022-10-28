﻿Foça Belediye Başkanı Gürbüz yargılandığı davada beraat etti

CHP’li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 59 sanıkla birlikte 'suç örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı ve "kasten yaralamaya azmettirme" suçundan hapsinin istendiği davadan beraat etti.

Elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik dosya ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün ‘vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme’ iddiasına ilişkin dosyanın birleştirildiği ve 60 sanığın yargılandığı davanın son duruşması bugün görüldü. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve tutuksuz sanık Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de duruşmada hazır bulundu. Celsede sanık avukatları esasa ilişkin mütalaa hakkında son savunmalarını yaptı.

İlk mahkemeden sonra 6 kez ameliyat olduğunu söyleyen müşteki İsmail Kılınç, “Ayağımdaki platinler alındı. Kırılan kemikleri yapay kemikle desteklediler. Önce Allah’a, sonra size çok güveniyorum. Azmettirici ve bana kurşun sıkanın en üstten ceza almasını istiyorum” dedi.

"3 YILDIR AİLE VE SİYASİ HAYATIMDA SIKINTI YAŞIYORUM"

Tutuksuz sanık Fatih Gürbüz ise silahla vurulan kişiyi ve vuran kişiyi tanımadığını belirterek, “3 yıldır aile ve siyasi hayatımda sıkıntı yaşıyorum. Ailevi ve siyasi durumumdan dolayı beratımı talep ediyorum” diye konuştu.

Daha önceki iddianamede mağdur, ek iddianamede ise sanık sıfatı ile yargılanan Gürbüz’ün, ‘vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, Gürbüz hakkında beraat kararı verdi.

26 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Aralarında Binali Camgöz’ün de bulunduğu firari 4 sanığın dosyasını ayıran mahkeme heyeti, Gürbüz ile birlikte 31 sanığa beraat kararı verirken, 26 sanığa ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Eşyalar Hakkındaki Kanun'a muhalefet etmek’, ‘silahla yağmaya teşebbüs’ gibi suçlardan 1 yıl 3 ay ile 37 yıl 8 ay 14 gün arasında değişen hapis cezaları verdi. 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, 2 sanık hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti. Heyet, B.T. hakkında ise ‘suç uydurma’ suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Foça ilçesinde 9 Eylül 2019 tarihinde çay bahçesi işleten İsmail Kılınç, silahlı saldırıya uğramış, kendisini Fatih Gürbüz’ün vurdurduğunu iddia eden Kılınç, avukatı aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. (İHA)