Foça Belediyesi, Bağarası Cem Evi binasını yeniliyor

Foça Bağarası Cem Evi, Foça Belediyesi’nin destekleri ile yenileniyor.

Foça Belediyesi, Bağarası Cem Evi binasını yeniliyor

Foça Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Bağarası Cem Evi'nde yeni bir mutfak, tuvalet, çocuklar için kurs alanı, ofis ve yemek alanları yapılacak.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Bir araya gelerek ibadet ettiğimiz tüm alanların bakımlarını üstleniyor ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Edilen duaları ve tutulan oruçları Rabbim dergah-ı izzetinde kabul etsin. Tüm komşularımıza hayırlı olsun’’dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Foça Bağarası Şubesi Başkanı Halil Çıtak, destekleri için Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e teşekkür etti.

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