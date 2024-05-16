Foça Belediyesi çalışanları maaş gecikmesini protesto etti

Kaynak: DHA
Foça Belediyesi çalışanları maaş gecikmesini protesto etti
İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Bağ-Kent Şirketi'nde çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın da katıldığı eylemde işçiler, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle gerçekleşen basın açıklamasında 'Geçinemiyoruz' pankartı taşındı ve çeşitli sloganlar atıldı.

Disk Genel İş 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin tarafından yapılan açıklamada, "Foça Belediyesi Bağ-Kent Şirketi'nde 3 aydır maaşlarımız gecikmekte, kadrolu işçilere ait ikramiyeler ise ödenmemiştir. Belediye Başkanımızın görüşme taleplerimize olumlu yaklaşımı olduğunu ancak ödemelerin hala yapılmadığını görmekteyiz. Umarız bu durum bir an önce çözüme kavuşur ve işçiler olarak mağduriyetimiz son bulur" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise, "Tüm koşulları değerlendirerek, bayrama kadar ödemelerin gerçekleşeceğini umuyorum. İşçilerin haklarına sahip çıkarak, maaşlarını en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz. Gerekli adımları atarak, işçilerimizin yaşadığı sıkıntıyı gidermek için çaba göstereceğiz" dedi.

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