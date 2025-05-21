Foça’da bahçe sınırı tartışması kanlı bitti! Komşusunu öldürdü, intihar etti

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Foça’da bahçe sınırı tartışması kanlı bitti! Komşusunu öldürdü, intihar etti

İzmir’in Foça ilçesinde komşular arasında bahçe sınırı yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. Olayda 1 kişi öldü, cinayeti işleyen kişi ise kendi hayatına son verdi.

Olay önceki gece Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Taşçı Sitesi Zorer Sokak’ta gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki Nihat Ali Fırat ile komşusu 63 yaşındaki Adnan Güngör arasında bahçe sınırı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle Nihat Ali Fırat, tabancasıyla komşusu Adnan Güngör’e ateş etti. Adnan Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, Nihat Ali Fırat aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan kontrolde, Adnan Güngör ve Nihat Ali Fırat’ın yaşamını yitirdiği saptandı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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