Foça'da maki ve zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

Yenibağarası Mahallesi Bucak mevkisi ile Zeytinköy arasındaki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangına karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan ise 2 helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangında, 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın sonrası bölgede çalışmaların sürdüğünü belirten Zeytinköy Küme Evleri sakinlerinden Semir Bağdadioğlu, havadan yapılan müdahalenin etkili olduğunu ifade etti.