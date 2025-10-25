2 gün önce Foça'da gerçekleşen selde aracıyla suya kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun aracına ilk önce ulaşılmıştı. Ardından da dere yatağında yaşlı adamın gömleği bulundu.

Foça'daki sel faciasından acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı - Resim : 1

43'ü dalgıç 707 personel ekibiyle arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

Kaptanoğlu'nun kaybolduğu Bucak deresinde başlayan çalışmalar derenin döküldüğü Eski Gediz Nehri boyunca sürdü. Dere yatakları da nehrin döküldüğü bölge ve deniz, 5 drone ile havadan tarandı.

Foça'daki sel faciasından acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı - Resim : 2

Çalışmalar neticesinde, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.