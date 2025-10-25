2 gün önce Foça'da gerçekleşen selde aracıyla suya kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun aracına ilk önce ulaşılmıştı. Ardından da dere yatağında yaşlı adamın gömleği bulundu.

43'ü dalgıç 707 personel ekibiyle arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

Kaptanoğlu'nun kaybolduğu Bucak deresinde başlayan çalışmalar derenin döküldüğü Eski Gediz Nehri boyunca sürdü. Dere yatakları da nehrin döküldüğü bölge ve deniz, 5 drone ile havadan tarandı.

Çalışmalar neticesinde, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.