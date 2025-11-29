Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City Leeds United'i Etihad Stadyumu'nda konuk etti.

Maça Foden'ın ilk dakikada bulduğu golle hızlı başlayan Manchester City, 25. dakikada Gvardiol ile farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı, 2-0 Manchester City üstünlüğüyle sona ererken ikinci yarıya harika başlayan Leeds United, Dominic Calvert-Lewin ile 49'da farkı 1'e indirdi.

Karşılaşmanın 68'inci dakikasında Nmecha'nın golüyle eşitliği yakalayan Leeds United, son dakikalara kadar Manchester City'e büyük zorluk çıkardı.

Leeds United zorlu maçtan puan koparmaya çok yaklaşmışken maçta gol perdesini açan Foden bu kez uzatmalarda ağları havalandırarak skoru tayin etti ve Manchester City'e 3 puanı getiren isim oldu.

Zirve takibini sürdüren Manchester City, Arsenal'in Chelsea ile karşılaşacağı haftada hata yapmadı ve puanını 25'e yükseltti.