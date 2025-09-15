Fofana'dan harika siftah! Rizespor 90+'da hayat buldu

Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği’ni konuk etti.

5. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Halil Dervişoğlu ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

8. dakikada orta sahada topla buluşan Pereira’nın biraz ilerleyerek ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

GOL SESİ UZATMALARDA GELDİ

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede eşitlik, 90+3. dakikada bozuldu.

Sağ kanattan Zeqiri'nin ceza sahasına ortasında Ali Sowe'u aşan top Emrecan Bulut'un önünde kaldı. Topu kontrol edip döndükten sonra şutu çeken Bulut ağları havalandırdı: 1-0

VAR UYARDI, PENALTI GELDİ

Büyük heyecana sahne olan uzatma anlarında Gençlerbirliği de penaltı kazandı. 90+6. dakikada Papanikolaou'nun Zuzek'e ceza sahası önünde yaptığı müdahalede hakem Zorbay Küçük önce faul ve sarı kart kararı verdi.

Faulün ceza sahası içinde yapıldığına dair VAR'dan gelen uyarı üzerine Zorbay Küçük, penaltı noktasını işaret etti.

90+8. dakikada Henry Onyekuru'nun kullandığı penaltıda Çaykur Rizespor'un yeni kalecisi Fofana, sol köşeye uzanarak gole izin vermedi. Dönen topu savunma dışarı gönderdi.

RİZESPOR'UN İLK GALİBİYETİ

Maçı 1-0 kazanarak bu sezon 4. maçında ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor, puanını 4'e yükseltti.

5. maçından da mağlup ayrılan Gençlerbirliği henüz puanla tanışamadı.