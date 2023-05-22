Folat nedir? Folat içeren besinler neler?

Folik asit olarak bilinen folat vücudun sağlıklı kalması için önemlidir. Folat içeren besinler genellikle yeşil yapraklı sebzelerdir. Peki, folat nedir? Folat içeren besinler neler?

Folat nedir? Folat içeren besinler neler?

Uzmanlar folat içeren besinlerin sağlığa faydalı olduğunu ve düzenli tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Genellikle yeşil yapraklı sebzeler folat içermektedir. Peki, folat nedir? Folat içeren besinler neler?

Sağlıklı ve dinç bir vücuda sahip olmak için yeterinde vitamin ve mineral alınması gerekmektedir. Folik asit olarak bilinen folat da vücudun sağlıklı olması için gerekmektedir.

FOLAT NEDİR?

Folat (folik asit olarak da bilinir), vücut fonksiyonları için önemli bir B vitamini türüdür. Folat, özellikle hamile kadınlar için önemlidir, çünkü doğum kusurları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

"Folat" ve "folik asit" terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılsa da aslında aynı vitaminin (B9 vitamini) farklı formlarıdır. Birçok gıda, bu vitaminin doğal formu olan folat (B9 vitamini) içerir.

Folik asit ise gıda takviyesi olarak mevcuttur veya gıdalara eklenir. Folik asit genellikle multivitaminler gibi diyet takviyelerinin formülünde bulunur.

Folattan farklı bir yapıya sahip olan folik asitin, vücuttaki etkileri de biraz farklıdır. Folat, folik asit ve 5-MTHF dahil olmak üzere tüm B9 vitamini formlarını kapsayan genel isimdir. Folik asit, bu vitaminin spesifik bir sentetik şeklidir.

FOLAT İÇEREN BESİNLER NELER?

Folat içeren bazı besinler şunlardır:

- Ispanak

- Brokoli

- Lahana

- Yeşil yapraklı sebzeler (örneğin, pazı, kara lahana, roka)

- Brüksel lahanası

- Kuşkonmaz

- Nohut

- Siyah göz fasulyesi

- Mercimek

- Portakal

- Muz

- Avokado

- Kırmızıbiber

Folat, sıcaklık ve işleme gibi faktörlere bağlı olarak yiyeceklerde kaybedilebilir. Bu nedenle, folat içeren yiyeceklerin çiğ tüketilmesi önerilir. Ayrıca, folat takviyeleri de mevcuttur ve birçok sağlık uzmanı, özellikle hamile kadınlar ve emziren anneler gibi özel gruplar için takviye önerir.

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