Folcarelli "Beni buraya Şenol Güneş getirdi"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını basına açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle takıma geç katılan Folcarelli, "İlk geldiğim haftada sakatlık yaşamam kolay bir süreç değildi ama süreci iyi değerlendirdim. Buradaki sağlık imkanlarımız iyi. Gelir gelmez oynamak isterdim ama böyle bir süreç geçirdik. Sonuçta şimdi oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL HOCA BENİ GETİRDİ"

Teknik direktör değişimine de değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Beni buraya getiren Şenol hocamızdı ve kendisiyle iyi bir ilişkimiz vardı. Dolayısıyla onunla ilgili fikirlerim olumlu. Fatih hocanın oyuna bakışı, Şenol hocaya göre farklı. Fatih hocadan öğreneceğimiz çok şey var ve umuyorum ki büyük başarılar kazanacağız" şeklinde konuştu.



Trabzonspor kadrosunda yer alan ve daha önce Fransa'da oynayan Cham ve Mendy ile olan ilişkisini anlatan Tim Jabol Folcarelli, "Cham ve Mendy'nin Fransa'dan gelmesinden ötürü iyi bir arkadaşlığımız var. Benzer pozisyonda oynayabiliriz, rekabet halinde olabiliriz ama saha dışında her an birbirimize destek oluyoruz" dedi.

"KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

Kendi koşan, teknik olarak yüksek kaliteye sahip, fizik kalite olarak da iyi bir oyuncu olarak tarif eden Fransız futbolcu, "Fransa'da daha çok 8 numara olarak oynayan bir futbolcuydum. Burada daha çok 6 numara olarak görev yapıyorum. Genelde oynadığım pozisyon 8 numaraydı, burada daha farklı rolde elimden geleni yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.



Hedeflerinden de bahseden 25 yaşındaki futbolcu, "Gelecek adına, benim adıma en önemlisi oynayabildiğim kadar fazla maç oynamak ve kupalar kazanmak. Türkiye Kupası'nı kazanacak olursam, 6 ay sonra bir kupa daha kazanmış olarak mutlu olacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

