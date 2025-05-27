Folklor Kurumu'ndan sanat buluşması! 60 yıllık birikim sahnede

12 Aralık 1964’te kurulan ve halk oyunları, halk müziği, halk tiyatrosu ile el sanatları alanlarında faaliyet gösteren kurum, Türkiye’nin eşsiz değerlerini yeni nesillere taşımaya devam ediyor. Sezon finali, bir yıllık emeğin sahneye yansıyacağı etkinliklerle 1 Haziran’da başlayıp 29 Haziran’da sona erecek ve izleyicileri Anadolu’nun dört bir yanına uzanan bir yolculuğa çıkaracak.

1. “BEŞİ BİR YERDE”

Sezonun ilk etkinliği, geleneksel el sanatlarının sergileneceği “Beşi Bir Yerde” olacak. Sergi, 1 Haziran’da İBB-Dr. Enver Ören Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda saat 17.30’da kapılarını açacak.

2. “BANA BİR TÜRKÜ ANLAT”

Aynı gün ve mekânda, saat 19.30’da “Bana Bir Türkü Anlat” etkinliğiyle “Hikâyeleriyle Türkülerimiz-1” serisi başlayacak. Türkülerin büyülü dünyası, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

3. “TELDEN DİLE”

3 Haziran Salı günü, İBB-Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da 60. Dönem Türk Halk Müziği Mezuniyet Programı düzenlenecek. “Telden Dile” temasıyla sahnelenecek bu özel etkinlik, müzikseverleri büyüleyecek.

4. “ADIM ADIM ANADOLU TOZLU YOLLAR”

Halk oyunları ekiplerinin ilk performansı, 21 Haziran’da İBB-Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Adım Adım Anadolu Tozlu Yollar 60. Bahar” adıyla sahne alacak. Gösteri saat 19.30’da başlayacak.

5. “BAĞLAMA TAKIMI İLE MİSKET TÜRKÜLERİ”

22 Haziran Pazar günü, İBB-Cem Karaca Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da “Bağlama Takımı ile Misket Türküleri” etkinliği düzenlenecek. Latife Eraslan’ın sahne alacağı bu özel gece, türkü tutkunlarını buluşturacak.

6. “TOPRAĞIN TERİ: KÖKLER”

60. yılını geride bırakan Folklor Kurumu, 2024-2025 sezonunu 29 Haziran’da “Toprağın Teri: Kökler” adlı görkemli bir halk oyunları gösterisiyle noktalayacak. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak etkinlik, Türkiye’nin batısından doğusuna uzanan kültürel zenginlikleri izleyicilere sunacak.

FOLKLOR KURUMU HAKKINDA

12 Aralık 1964’te “Yüksek Tahsil Gençliği Türk Folklor Enstitüsü Kurma Derneği” olarak kurulan Folklor Kurumu, 1966’da “Türk Folklor Kurumu” adını aldı ve 1973’te “Folklor Kurumu Derneği” olarak yeniden yapılandı. İstanbul merkezli faaliyetlerini sürdüren kurum, halk oyunları, müzik, tiyatro ve el sanatları alanlarında yaygın eğitim sunuyor. Her yaştan katılımcıyı kültürel değerlerle buluşturan kurum, sosyal sorumluluk projeleri ve ulusal/uluslararası iş birlikleriyle de öne çıkıyor. Örgün eğitimin eksikliklerini tamamlayan ve kültürel bütünleşmeyi destekleyen Folklor Kurumu, geniş kitlelere hitap eden köklü bir gelenek taşıyıcısı.