Fon yatırımcı sayısında büyük yükseliş

Kaynak: Haber Merkezi
Fon yatırımcı sayısında büyük yükseliş

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri kapsamında, hisse senedi yatırımcı sayısı 8 milyonun üzerinde istikrar kazanırken, fon yatırımcı sayısındaki yukarı yönlü ivme Mayıs ayında da sürdü.

Fon yatırımcı sayısı Mayıs ayında 5 milyona merdiven dayadı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri kapsamında, mayısta toplam fon yatırımcı sayısı 4 milyon 953 bin 219 olarak açıklandı.

2023’ün aynı döneminde fon yatırımcı sayısı 3,8 milyon düzeyindeydi. Bundan dolayı bir senede fon yatırımcı sayısının 1 milyonu aşan artış gösterdi.

Fon yatırımcılarının portföy değerinde de yükseliş seyri devam etti. Mayıs ayından bu yana fon yatırımcılarının portföy değeri 2,85 milyar lira oldu. 2023’ün mayısında büyüklük 953,3 milyon lira düzeyindeydi.

MKK verileri kapsamında, portföyü 10 milyon lira üzerinde olan fon yatırımcı sayısı Mayıs ayında 28 bin 709 olarak rekor kırdı.

Yine aynı dönemde 10 milyon TL üzerin portföyü olan hisse senedi yatırımcı sayısı ise 20 bin 6'ya indi.

10 milyon lira üzerinde portföyü bulunan yatırımcıların toplam fon yatırım büyüklüğü Mayıs ayında 2,05 milyar lira ile yeni zirveyi test etti.

Mayısta toplam büyüklüğün 2,85 milyar lira olduğu ela alınırsa büyüklüğün yüzde 72'sinin bu yatırımcı grubunda olduğu takip edildi.

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