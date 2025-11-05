Hikmet Hükümenoğlu'nun kaleme aldığı ve Mert Öner'in yönettiği "Fora" oyunu, 29. İstanbul Tiyatro Festivali'nde izleyicilerle buluştu.

Yapımcılığını Nisan Ceren Özerten'in üstlendiği oyunun prömiyeri, Paribu Art'ta gerçekleştirildi.

"Harika Bir Hayat", "Körburun" ve "Atmaca" adlı romanlarıyla tanınan Hikmet Hükümenoğlu, "Fora" oyununda aile bağlarını ve kuşak çatışmasını ele alıyor.

Tek mekan ve tek zamanda geçen oyun, aile içi iletişim ve bireysel çatışmaları inceliyor. Luz Creative yapımı oyunda Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz oynuyor.

Oyunun gösterimi sonrasında sahnede konuşan oyuncu Aslı İnandık, "Bugün bizim ilk oyunumuzdu, siz de bizim ilk seyircilerimizsiniz. Bizim için her zaman özel kalacaksınız." dedi.

Oyunun yönetmeni Mert Öner, 29. İstanbul Tiyatro Festivali'yle büyüdüğünü dile getirerek, "Yılda bir kez yan yana gelip tiyatro konuşabildiğimiz, birlikte olmanın gücünü hissedebildiğimiz bu festivalin ilk defa bir parçası olabildim." ifadesini kullandı.

Öner, oyunda aile içi iletişim dinamiklerini ele aldığını belirterek, "Bu oyunu çalışırken hep düşündüm. Belki de ailelerimizi iyileştirirsek daha iyi yaşarız çünkü her şeyi ailede öğreniyoruz." diye konuştu.

"Fora", bu akşam yeniden Paribu Art'ta, 18 Kasım ve 17 Aralık Maximum Uniq Hall'da, 2 Aralık'ta da Dasdas'da sahnelenecek.