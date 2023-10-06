Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi

Forbes dergisi ABD'nin en zengin isimlerinin yer aldığı listeyi açıkladı. Forbes'teki 400 kişinin yer aldığı listeye iki Türk'ün adı da yer aldı.

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 1

Forbes'un yayınladığı listeye göre, Amerika'nın süper zenginleri yeniden yükselişe geçti.

Geçen yıl toplam 500 milyar dolar kaybettikten sonra, ülkenin en zengin 400 insanı hepsini geri kazandı.

Bu elit grup şu anda toplamda 4,5 trilyon dolar değeri ile 2021'de kırılan bir rekoru egale ediyor.

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 2

GazeteDuvar'ın aktardığına göre; zenginlerin kazançların yarısı ise, toparlanan teknoloji hisselerinden geliyor. Sekiz teknoloji patronu servetlerine 10 milyar dolar veya daha fazlasını ekledi.

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 3

ZENGİNİN FAKİRLERİ

Listeden düşen dikkat çekici bir isim de var; Donald Trump. Eski başkanın serveti yüzde 19 düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi.

Bunun yanı sıra ünlü NBA oyuncusu basketbolcu Michaej Jordan da bu sene yükselen serveti ile listede kendisine yer bulanlardan oldu.

Jordan 3 milyar dolarlık serveti ile listede 379'uncu sırada yer aldı.

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 4

TEPEDEKİ İSİM

Tüm yıl boyunca tartışmaların odağında kalan, geçtiğimiz yılın en çok para kaybeden ismi, olan, Twitter satın alması ve adını X'e dönüştürmesiyle büyük eleştirilerin hedefinde yer alan Tesla, Space X ve Twitter'ın sahibi Elon Musk bütün bunlara rağmen listenin zirvesinde yer aldı.

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 5

FORBES 400

Teknoloji firmalarının geçtiğimiz yılki gerilemesinin ardından bu yıl yeniden yükselişe geçmesi ile servetini yükselten Musk 251 milyar dolarlık serveti ile Forbes 400'ün ilk basamağını almayı başardı.

Onun ardından gelen isim ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu. Bezos'un serveti ise listede 161 milyar dolar olarak belirtildi.

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 6

TÜRKLER LİSTEDE

2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer aldı. 3,4 milyar dolarlık serveti ile 338. sıradan listeye giren Eren Özmen ve 3,3 milyar dolarlık seveti ile 345. sırada yer alan Fatih Özmen, Özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri.

SNC'nin Dream Chaser uzay aracı, NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na en az yedi kargo görevi için sözleşme imzaladı. Nisan 2021'de SNC, Dream Chaser'ın başını çektiği uzay yeteneklerini yeni bir ticari uzay şirketi olan Sierra Space'e dönüştürdü.

Kasım 2021'de 4,5 milyar dolar değerlemeyle 1,4 milyar dolar toplayan Sierra Space, 2023'ün sonlarında veya 2024'te Tenacity adlı bir kargo Dream Chaser'ın ilk uçuşunu başlatmaya hazırlanıyor.

Her ikisi de Türk olan Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, SNC'yi 1994 yılında sadece 20 çalışanı varken satın aldı.

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 7

İşte listenin zirvesinde yer alan ilk 10...

ELON MUSK

251 MİLYAR DOLAR
TESLA, SPACEX, TWİTTER (X)

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 8


JEFF BEZOS

161 MİLYAR DOLAR
AMAZON

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 9

LARRY ELLISON

158 MİLYAR DOLAR
ORACLE

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 10

WARREN BUFFET

121 MİLYAR DOLAR
BERKSHIRE HATAWAY

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 11

LARRY PAGE

114 MİLYAR DOLAR
GOOGLE

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 12

BILL GATES

111 MİLYAR DOLAR
MICROSOFT

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 13

SERGEY BRIN

110 MİLYAR DOLAR
GOOGLE

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 14

MARK ZUCKERBERG

106 MİLYAR DOLAR
META (FACEBOOK)

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 15

STEVE BALLMER

96,3 MİLYAR DOLAR
BLOOMBERG LP

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Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi 16

MICHAEL DELL

71,5 MİLYAR DOLAR
DELL TECH

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