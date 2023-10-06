Forbes 400 kişinin yer aldığı en zenginler listesini açıkladı. Listeye iki Türk girdi

TÜRKLER LİSTEDE

2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer aldı. 3,4 milyar dolarlık serveti ile 338. sıradan listeye giren Eren Özmen ve 3,3 milyar dolarlık seveti ile 345. sırada yer alan Fatih Özmen, Özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri.

SNC'nin Dream Chaser uzay aracı, NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na en az yedi kargo görevi için sözleşme imzaladı. Nisan 2021'de SNC, Dream Chaser'ın başını çektiği uzay yeteneklerini yeni bir ticari uzay şirketi olan Sierra Space'e dönüştürdü.

Kasım 2021'de 4,5 milyar dolar değerlemeyle 1,4 milyar dolar toplayan Sierra Space, 2023'ün sonlarında veya 2024'te Tenacity adlı bir kargo Dream Chaser'ın ilk uçuşunu başlatmaya hazırlanıyor.

Her ikisi de Türk olan Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, SNC'yi 1994 yılında sadece 20 çalışanı varken satın aldı.