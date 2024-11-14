Forbes, dünyanın en güçlü 100 ismi arasında arasında Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya da yer aldı

Dünyanın saygın iş dergilerinden Fortune, her yıl yayımladığı "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesini duyurdu. Bu yılki liste, iş dünyasında farklı sektörlerde güç gösteren 40'tan fazla lideri içeriyor. İlk sırada Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk yer aldı. Yapay zeka ve mühendislik alanlarında devrim niteliğinde yenilikler getiren Musk, siyasi alanda da daha görünür bir figür olarak tanımlandı.

Listede öne çıkan diğer isimler Nvidia CEO’su Jensen Huang ve Microsoft CEO’su Satya Nadella oldu. Huang, yapay zeka çipleriyle Nvidia’yı sektörde rakipsiz bir konuma getirirken Nadella ise Microsoft’u bulut ve yapay zeka odaklı yeniden yapılandırmasıyla dikkat çekti.

Hamdi Ulukaya’nın Başarıları

Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya, Fortune'un en güçlü isimleri arasında 83. sırada yer aldı. Ulukaya, ABD’de özellikle mültecilere iş olanakları sunan Chobani şirketi ile iş dünyasında hayırsever bir lider olarak tanınıyor. Erzincan’da doğup 1994’te ABD’ye göç eden Ulukaya, burada küçük bir süt ürünleri işletmesi satın alarak, Chobani’yi hızla büyütmeyi başardı.

Ulukaya’nın kurduğu iş modeli, sosyal sorumluluğu merkeze alan bir yaklaşım sunuyor. Mülteci çalışanlara yönelik uygulamaları ve destekleri, Ulukaya’nın ABD iş dünyasında kendine özgü bir yer edinmesine olanak tanıdı. Onun bu duruşu, ABD'deki göçmen ve işçi hakları konularında topluma cesaret veren bir örnek olarak gösteriliyor.

Chobani’nin Kuruluşu

Hamdi Ulukaya, Türkiye’de yaşadığı dönemde siyaset ve bürokrasi ortamından uzak bir hayat sürüyordu. Ancak daha iyi bir gelecek arayışı onu 1994’te ABD’ye yöneltti. ABD’ye göçünün ardından, girişimcilik yeteneklerini kullanarak süt ürünleri sektöründe iş kurmayı hedefledi. 2005 yılında New York'un kuzeyinde kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını kredi ile satın aldı. Bu fabrika, Ulukaya’nın Chobani markasını yaratacağı ve dünya çapında tanınan bir yoğurt devi haline getireceği yer oldu.

Chobani’nin başarısı hızlı oldu. Yüksek kaliteli ve doğal yoğurt üretimine odaklanan Ulukaya, kısa sürede ABD pazarında büyük bir yer edindi. Chobani, günümüzde ABD’nin en büyük yoğurt markalarından biri olarak biliniyor ve Ulukaya’nın vizyonu sayesinde sağlıklı, erişilebilir ürünleriyle ön plana çıkıyor.

Türk Devleti ve PKK Hakkında Görüşleri

Hamdi Ulukaya, ABD'de yaşamını sürdürmesine rağmen, Türkiye ile olan bağlarını koparmadı. Ulukaya, Türkiye’ye dair açıklamalarında, Türk devletine ve bölgesel sorunlara dair görüşlerini sıklıkla ifade ediyor. Özellikle PKK ile ilgili konularda açıktan tavır almasa bile Kürt sorununun"Türkiye’nin geleceği için kritik" olduğunu çok konuşmasında vurguluyor.

Türklerin ve Kürtlerin barış içinde bir arada yaşaması gerektiğini belirten Ulukaya, bölgedeki gerilimlerin toplumlar arasında daha fazla bölünme yaratmaması için çözüm odaklı yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu savunuyor.

İnfowars' adlı internet sitesinin sahibi Alex Jones, sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoda “Müslüman göçmenler çocuklara tecavüz ediyor” deyip Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya’yı 'mültecilere iş fırsatı sağlaması ve onlara yardım etmesi' nedeniyle “tecavüzcü göçmen ithal etmekle” ve kasabaya suç ve tüberküloz getirmekle suçlamış ve Hamdi Ulukaya da “ne kendime laf ettiririm ne Müslümanlara” diyerek Chobani adına Jones’a hakaret davası açmıştı.

Tepki Çeken Forbes Röportajı

Hamdi Ulukaya, 24 Eylül 2015 tarihli Forbes dergisinde yayınan röportajında "Türkiye’de Kürt olarak yaşadığı zorluklardan dolayı ABD’ye göç ettiğini" vurgulamıştı. Ulukaya “Türkiye’de insan hakları ihlalleri nedeniyle pek çok Kürt ayrılmak zorunda kaldı. Köylerimiz bombalandı ve boşaltıldı” diyen Ulukaya, bu yaşantısının onu yeni bir ülkeye göç etmeye yönlendirdiğini ifade ederek tepki toplamıştı.