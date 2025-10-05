Forbes milyarderler listesini güncelledi! İşte Türkiye'nin en zengini

Dünyaca saygın ekonomi dergisi Forbes’'e göre Türkiye’deki zenginlerin toplam serveti yaklaşık 128,5 milyar dolar. Türkiye’de milyarder sayısı 32’ye çıktı. Listenin ana hatları korunsa da, iş insanlarının servetlerindeki değişimler sıralamayı hareketlendirdi.

Türkiye’nin en zengin ismi yine değişmedi. Milyarderler listesinde ilk 10’a Koç Ailesi’nden de 3 kişi girdi.

3 KADIN MİLYARDER

En zenginler listesindeki 3 kadın milyarder İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Filiz Şahenk oldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5.4 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türk unvanını korumaya devam ediyor.

Enerji ve inşaat sektöründe öne çıkan Şaban Cemil Kazancı, 4.5 milyar dolar servetiyle bu yıl listede ikinci sırada. Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak da Türkiye’nin en zengin üçüncü iş insanı olarak şistede. Serveti 3 milyar dolar.

Listenin dördüncüsü Koç Holding hissedarı olan İpek Kıraç (2.8 milyar dolar). Kıraç’ı, Enka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara (2.8 milyar dolar) izledi.

ULUKAYA DA LİSTEDE

Semahat Sevim Arsel (2.7 milyar dolar) listede 6. sırada (Koç ailesinin önemli isimlerinden) Medya ve finans alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Ferit Şahenk (2.6 milyar dolar) Türkiye’nin en zengin 7. ismi

Doğuş Grubu’nda yer alan isimleden Filiz Şahenk (2.4 milyar dolar), listede 8.

Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç (2.4 milyar dolar) servetiyle 9. sırada yer aldı.

Chobani markasıyla tanınan Hamdi Ulukaya da (2.2 milyar dolar) listede ilk 10'da.