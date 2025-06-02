Forbes sıraladı: 2025'in en değerli futbol kulüpleri

Forbes dergisi 2025 listesine göre dünyanın en değerli futbol kulüpleri belli oldu. Real Madrid, 6,75 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü olmayı sürdürdü. Üst üste dördüncü kez zirvede yer alan İspanyol devi geçen yıla göre değerini yüzde 2 artırdı.
Real Madrid’in ardından 6,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle Manchester United geldi. Üçüncü sırada ise 5,65 milyar dolarla Barcelona yer aldı.
En değerli ilk 30 kulübün toplam değeri 72 milyar doları aşarken, bu kulüplerin ortalama değeri 2024'e göre yüzde 5'lik artış göstererek 2,4 milyar dolara ulaştı.
Forbes'un 2025 listesine göre dünyanın en değerli kulüpleri şöyle sıralandı:
1. Real Madrid – 6,75 milyar dolar
2. Manchester United – 6,6 milyar dolar
3. Barcelona – 5,65 milyar dolar
4. Liverpool – 5,4 milyar dolar
5. Manchester City – 5,3 milyar dolar
6. Bayern Münih – 5,1 milyar dolar
7. Paris Saint-Germain – 4,6 milyar dolar
8. Arsenal – 3,4 milyar dolar
9. Tottenham Hotspur – 3,3 milyar dolar
10. Chelsea – 3,25 milyar dolar
11. Juventus – 2,15 milyar dolar
12. Borussia Dortmund – 2,05 milyar dolar
13. Atletico Madrid – 1,7 milyar dolar
14. AC Milan – 1,5 milyar dolar
15. LAFC – 1,25 milyar dolar
16. Inter Miami – 1,2 milyar dolar
17. Inter Milan – 1,15 milyar dolar
18. West Ham United – 1,125 milyar dolar
19. Newcastle United – 1,1 milyar dolar
20. LA Galaxy – 1 milyar dolar
21. Atlanta United – 975 milyon dolar
22. Aston Villa – 900 milyon dolar
23. New York City FC – 875 milyon dolar
24. Brighton & Hove Albion – 860 milyon dolar
25. Fulham – 850 milyon dolar
26. Austin FC – 825 milyon dolar
27. AS Roma – 810 milyon dolar
28. Seattle Sounders – 800 milyon dolar
29. Crystal Palace – 790 milyon dolar
30. DC United – 785 milyon dolar