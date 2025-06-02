Forbes sıraladı: 2025'in en değerli futbol kulüpleri

Forbes dergisi 2025 listesine göre dünyanın en değerli futbol kulüpleri belli oldu. Real Madrid, 6,75 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü olmayı sürdürdü. Üst üste dördüncü kez zirvede yer alan İspanyol devi geçen yıla göre değerini yüzde 2 artırdı.

Real Madrid’in ardından 6,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle Manchester United geldi. Üçüncü sırada ise 5,65 milyar dolarla Barcelona yer aldı.

En değerli ilk 30 kulübün toplam değeri 72 milyar doları aşarken, bu kulüplerin ortalama değeri 2024'e göre yüzde 5'lik artış göstererek 2,4 milyar dolara ulaştı.

Forbes'un 2025 listesine göre dünyanın en değerli kulüpleri şöyle sıralandı:

1. Real Madrid – 6,75 milyar dolar

2. Manchester United – 6,6 milyar dolar

3. Barcelona – 5,65 milyar dolar

4. Liverpool – 5,4 milyar dolar

5. Manchester City – 5,3 milyar dolar

6. Bayern Münih – 5,1 milyar dolar

7. Paris Saint-Germain – 4,6 milyar dolar

8. Arsenal – 3,4 milyar dolar

9. Tottenham Hotspur – 3,3 milyar dolar

10. Chelsea – 3,25 milyar dolar

11. Juventus – 2,15 milyar dolar

12. Borussia Dortmund – 2,05 milyar dolar

13. Atletico Madrid – 1,7 milyar dolar

14. AC Milan – 1,5 milyar dolar

15. LAFC – 1,25 milyar dolar

16. Inter Miami – 1,2 milyar dolar

17. Inter Milan – 1,15 milyar dolar

18. West Ham United – 1,125 milyar dolar

19. Newcastle United – 1,1 milyar dolar

20. LA Galaxy – 1 milyar dolar

21. Atlanta United – 975 milyon dolar

22. Aston Villa – 900 milyon dolar

23. New York City FC – 875 milyon dolar

24. Brighton & Hove Albion – 860 milyon dolar

25. Fulham – 850 milyon dolar

26. Austin FC – 825 milyon dolar

27. AS Roma – 810 milyon dolar

28. Seattle Sounders – 800 milyon dolar

29. Crystal Palace – 790 milyon dolar

30. DC United – 785 milyon dolar