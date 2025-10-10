Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2025 Cumartesi
İstanbul 14°
Ford Ekim ayı fiyatlarını açıkladı

Ford Ekim ayı fiyatlarını açıkladı

Türkiye otomotiv pazarında hafif ticari araçlarıyla satış rekorları kıran Ford markası otomobil'de bir türlü istediği satış adetlerine ulaşamıyor.

Ford Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 1

Ford Ekim ayı fiyatları

Ford Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 2

Yeni Ford Journey Courier

Deluxe benzinli 6 ileri manuel
Eylül : 2.104.600 TL / Ekim : 2.146.600 TL

Titanium benzinli 7 ileri otomatik
Eylül : 2.645.600 TL / Ekim : 2.698.400 TL

Titanium 100Kw Elektrikli
Eylül : 1.942.800 TL / Ekim : 2.000.900 TL

Ford Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 3

Ford Focus Titanium otomatik
Eylül : 2.203.400 TL : Ekim : 2.203.400 TL

Ford Focus Titanium X otomatik
Eylül :2.316.300 TL / Ekim : 2.316.300 TL

Ford Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 4

Ford Kuga Titanium
Eylül : 2.590.000 TL / Ekim : 2.590.000 TL

Ford Kuga St line
Eylül : 2.935.700 TL / Ekim : 2.935.700 TL

Ford Kuga St line X
Eylül : 3.082.800 TL / Ekim : 3.082.800 TL

Ford Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 5

Yeni Ford Puma

Titanium 6 ileri manuel benzin/hybrid
Eylül : 1.550.200 TL / Ekim : 1.550.200 TL

Titanium 7 ileri otomatik benzin/hybrid
Eylül : 1.839.8000 TL / Ekim : 1.839.800 TL

St-Line X 7 ileri otomatik benzin/hybrid
Eylül : 1.991.700 TL / Ekim : 1.991.700 TL

Gen E Premium 123KW Elektrik
Eylül : 1.936.900 TL / Ekim : 1.936.900 TL

Yeniçağ Gazetesi
