Ford Ekim ayı fiyatları
Ford Ekim ayı fiyatlarını açıkladı
Türkiye otomotiv pazarında hafif ticari araçlarıyla satış rekorları kıran Ford markası otomobil'de bir türlü istediği satış adetlerine ulaşamıyor.
Yeni Ford Journey Courier
Deluxe benzinli 6 ileri manuel
Eylül : 2.104.600 TL / Ekim : 2.146.600 TL
Titanium benzinli 7 ileri otomatik
Eylül : 2.645.600 TL / Ekim : 2.698.400 TL
Titanium 100Kw Elektrikli
Eylül : 1.942.800 TL / Ekim : 2.000.900 TL
Ford Focus Titanium otomatik
Eylül : 2.203.400 TL : Ekim : 2.203.400 TL
Ford Focus Titanium X otomatik
Eylül :2.316.300 TL / Ekim : 2.316.300 TL
Ford Kuga Titanium
Eylül : 2.590.000 TL / Ekim : 2.590.000 TL
Ford Kuga St line
Eylül : 2.935.700 TL / Ekim : 2.935.700 TL
Ford Kuga St line X
Eylül : 3.082.800 TL / Ekim : 3.082.800 TL
Yeni Ford Puma
Titanium 6 ileri manuel benzin/hybrid
Eylül : 1.550.200 TL / Ekim : 1.550.200 TL
Titanium 7 ileri otomatik benzin/hybrid
Eylül : 1.839.8000 TL / Ekim : 1.839.800 TL
St-Line X 7 ileri otomatik benzin/hybrid
Eylül : 1.991.700 TL / Ekim : 1.991.700 TL
Gen E Premium 123KW Elektrik
Eylül : 1.936.900 TL / Ekim : 1.936.900 TL