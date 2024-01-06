Ford en ünlü modelinin üretimini bitirdiğini açıkladı. Bir efsane daha bitti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Ford en ünlü modelinin üretimini bitirdiğini açıkladı. Bir efsane daha bitti
ABD merkezli otomotiv firması Ford, en ünlü modeli Focus’un üretimi bitirdiği iddia edildi.

Otomotiv sektöründe bir efsane daha bitiyor. ABD merkezli otomotiv firması Ford’tan üzen karar geldi.

Kara haberi otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci paylaştı. Özpeynirci, Ford’un en önemli modeli Focus’un üretimi bitirdiğini açıkladı.

İddialara göre, Ford 2025’te artık bu modeli çıkarmayacak. Özpeynirci, bu çerçevede Almanya'daki Saarlouis fabrikasının kapanabileceğini belirtti.

Focus’un üretildiği fabrikanın satışa çıkacağı da öne sürüldü.

Emre Özpeynirci, "Ford, sadece Focus'un üretildiği Almanya'daki Saarlouis fabrikasını kapatacağını açıkça belirtmese de bu modelin ölümü buradaki üretimi de bitirecek." açıklamasını yaptı.

2023 YILINDA DA PASSAT SATIŞI KALDIRILMIŞTI

Volkswagen Passat Sedan'ın satışı da 2023 yılında satıştan çıkarılmıştı. Modeller firmanın resmi internet sitesinden kaldırılmıştı.

Bu kararlar aslında otomotiv firmalarının elektrikli araçlara yöneldiğini de kanıtlıyor.

SATIŞLARDA FORD ZİRVEDE

Öte yandan hafif ticari araç satışlarında Ford’un zirvede olduğunu da belirten Özpeynirci, Aralık ayında hafif ticari araç satışlarında Fiat’ın birinci sırada yer aldığını belirtirken Ford ikincilik tamamladı.

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