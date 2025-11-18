ABD'li otomobil üreticisi Ford, yetkili bayilerin sertifikalı ikinci el araçlarını Amazon üzerinden satışa sunabilmesini sağlayacak yeni bir işbirliğine imza attığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, bu işbirliği sayesinde müşteriler Amazon üzerinden yerel Ford bayilerinin envanterine doğrudan erişebilecek, satın alma sürecine ilişkin evrak işlemlerinin büyük bölümünü çevrimiçi tamamlayabilecek ve seçtikleri aracı teslim almak için randevu oluşturabilecek.

Müşterilerin "Amazon Autos" platformu üzerinden "Ford Blue Advantage" sertifikalı ikinci el araçlar için finansman seçeneklerini inceleyebileceği ve satın alma sürecini başlatabileceği belirtildi.

Sertifikalı ikinci el araç satışlarının ilk etapta Los Angeles, Seattle ve Dallas bölgelerinde başlayacağı, daha sonraki aşamalarda diğer bölgelere genişletilmesinin planlandığı aktarıldı.

Ford ayrıca, Amazon üzerinden bayiler tarafından satılacak tüm sertifikalı ikinci el araçlarda 14 gün veya bin mil içinde geçerli iade garantisi sunulacağını duyurdu.