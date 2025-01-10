Ford, özel üretim Mustang GTD modelini tanıttı

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Ford, özel üretim Mustang GTD modelini tanıttı

Klasik çizgiler ve etkileyici performans özellikleriyle dikkat çeken Spirit of America isimli özel üretim , spor otomobil tutkunlarının kalbini fethetmeye hazırlanıyor. Araç, 815 beygir gücü ve 202 mil maksimum hız kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Ford Motor Company, 325 bin dolarlık Mustang GTD modelinin özel bir versiyonu olan “Spirit of America”yı duyurdu. Bu özel model, efsanevi jet motorlu araçlardan ilham alırken, Detroit Otomobil Fuarı’nda otomobil tutkunlarıyla buluştu.

Spirit of America modeli, beyaz bir gövde üzerine kırmızı ve mavi şeritlerle tasarlandı. Bu detaylar, 1960’larda 500 ve 600 mil hız bariyerlerini aşan Craig Breedlove’un giydiği tulumlardan esinleniyor. Ford, aracın fiyatını henüz açıklamazken, standart Mustang GTD üzerine inşa edilen bu versiyonun sınırlı üretimle sunulacağı belirtildi.

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PERFORMANS VE GÜÇ BİR ARADA

Mustang GTD, 5.2 litrelik süper şarjlı V8 motoruyla 815 beygir gücü ve 900 Nm tork üretiyor. Bu özellikler, Spirit of America’yı Ford’un bugüne kadar ürettiği en güçlü Mustang modeli yapıyor. Araç, maksimum 202 mil (325 km/s) hız kapasitesine sahip. Bu model, Ford’un Mustang markasını spor otomobil ve yarış dünyasında daha üst seviyelere taşımayı hedefleyen planlarının bir parçası.

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BÜYÜK İLGİ GÖREN MODEL

Ford, geçtiğimiz yıl açılan başvuru sürecinde 2025 ve 2026 Mustang GTD modelleri için 7.500’den fazla başvuru aldığını duyurdu. Bu yüksek talep, Mustang GTD’nin lüks spor otomobil segmentindeki cazibesini gözler önüne seriyor. Spirit of America modeliyle Ford, hem geçmişteki ikonik araçlara selam duruyor hem de performans tutkunlarına özel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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