Ford Puma fiyatlarında büyük indirim! Otomobil devinden kaçırılmayacak fırsat

Sıfır otomobil pazarındaki kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Kampanya yapan otomotiv devlerinin arasına en sonunda Ford da katıldı.

Otomotiv dünyasının ikonik markası, B-SUV alanında satılan Puma isimli modeli için büyük indirim başlattı.

Ford Puma, günümüzde Türkiye pazarında 3 farklı seçenekle beraber geliyor. Bunlardan giriş paketi, 6 ileri manuel vites ve 1.0 litrelik hibrit motora ev sahipliği yapıyor. 125 beygir güç üreten bu makine, performans anlamında ortalama bir deneyim veriyor.

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Ford Puma, aslına bakarsanız kendi segmentinde çok da öne çıkan bir model değil. Zira B-SUV alanında pek çok önemli araç yer alıyor. Kabul edelim ki Ford Puma'nın satışları, bu araçların yanında biraz zayıf kalıyor.

Ford bu sebeple Puma'nın fiyatlarını olabildiğince makul tutmaya çalışıyor. Öte yandan aracın finansman seçenekleri de oldukça mantıklı. Ayrıca bayide indirim fırsatları da sizleri bekliyor.

Ford Puma'nın versiyon seçenekleri ve güncel fiyat listesi şu şekilde:

SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium

Fiyatı: 1.427.800 TL

SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium

Fiyatı: 1.645.600 TL

SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritST-Line X

Fiyatı: 1.841.800 TL