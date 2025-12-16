Otomotiv devi Ford, elektrikli araç üretiminden zarar ettiğini açıkladı. Ford, 2030 yılına kadar üretiminin yarısını benzinli ve RV model olarak üretmeyi hedefliyor.

Ford tarafından yapılan açıklamada büyük ölçüde elektrikli araç (EV) faaliyetlerinden kaynaklanmak üzere yaklaşık 19,5 milyar dolar zarar yazacağını duyurdu. Şirket, küresel ölçekte düşen EV talebinin ardından stratejisini köklü biçimde yeniden şekillendirme kararı aldı.

Ford, 2023 yılından bu yana sadece elektrikli araç işinden 13 milyar dolar zarar etti. Bu tablo karşısında şirket, benzinli araç portföyünü güçlendirmeye, hibrit modellere ve benzin motorlu, yerleşik şarj sistemine sahip uzun menzilli elektrikli araçlara odaklanacağını açıkladı.

Ford CEO’su Jim Farley, strateji değişikliğini net sözlerle savundu: “Büyük EV’lerin asla kar etmeyeceğini bilerek milyarlarca dolar harcamak yerine, yolumuzu değiştiriyoruz.”

Şirket, tamamen elektrikli F-150 Lightning pikabın mevcut üretimini durduracak. Bunun yerine daha uzun menzilli bir versiyon üzerinde çalışılacak. Öte yandan Ford, 2027’ye kadar piyasaya sürülmesi planlanan 30 bin dolarlık EV pikap projesini sürdürme kararı aldı.

2030'DA SATIŞLARIN YARISI HİBRİT VE EV

Ford, 2030'a kadar küresel satışlarının yaklaşık yüzde 50’sinin hibrit, uzun menzilli ve elektrikli araçlardan oluşmasını amaçlıyor. Bu oran, şirketin verdiği bilgiye göre bu yıl yüzde 17 seviyesinde bulunuyor.

Kentucky’deki EV batarya fabrikası, enerji şirketleri ve veri merkezleri için batarya depolama tesisine dönüştürülecek. Bu alanda binlerce yeni istihdam yaratılması planlanırken, batarya tesisinde çalışan 1600 işçinin işine son verilecek.

ZARARIN 6 MİLYAR DOLARI ORTAKLIKTAN

Açıklanan 19,5 milyar dolarlık zararın 6 milyar dolarlık kısmı, Güney Koreli SK Group ile EV bataryası üretimi için kurulan ortak girişimin sona ermesinden kaynaklanıyor. Ford, zararların büyük bölümünü dördüncü çeyrek bilançolarına yansıtacak.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Ford, yıl geneli vergi öncesi kar tahminini yukarı yönlü revize etti. Şirket, önceki 6–6,5 milyar dolar aralığındaki beklentisini 7 milyar dolar seviyesine çıkardı.