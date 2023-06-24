Ford’un haziran ayı fiyatları açıklandı. 1 milyonun altında tek bir otomobil modeli kaldı

Editör: Ayşe Memiş
Dolardaki hareketlilik otomobil fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın seçimler sonrası açıkladığı faiz kararı sonrası dolar 26 TL’ye dayandı. Dolar, çip kirizi, Ukrayna- Rusya savaşı derken otomobil fiyatları uçtu.
Her ay yeni fiyatlarını duyuran otomobil markaları zam üstüne zam yapıyor.
Bir kötü haber de Ford’dan geldi. Ford, haziran ayı zamlı otomobil fiyatlarını duyurdu.
1 milyonun altında sadece Yeni Fiesta 1.1L Ti-VCT 75PS modeli kaldı. Otomobilin 858.400 TL fiyatı olduğu öğrenildi.
En pahalı otomobil modellerinden birinin de Kuga oldu. Kuga 1.5L EcoBoost 182PS modelinin fiyatının 1.973.600 TL olduğu görüldü.
İŞTE O FİYATLAR
FİESTA MODEL
YENİ FOCUS MODEL
KUGA MODEL
PUMA MODEL