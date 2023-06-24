Ford’un haziran ayı fiyatları açıklandı. 1 milyonun altında tek bir otomobil modeli kaldı

Editör: Ayşe Memiş

Dolardaki hareketlilik otomobil fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın seçimler sonrası açıkladığı faiz kararı sonrası dolar 26 TL’ye dayandı. Dolar, çip kirizi, Ukrayna- Rusya savaşı derken otomobil fiyatları uçtu.

Her ay yeni fiyatlarını duyuran otomobil markaları zam üstüne zam yapıyor.

Bir kötü haber de Ford’dan geldi. Ford, haziran ayı zamlı otomobil fiyatlarını duyurdu.

1 milyonun altında sadece Yeni Fiesta 1.1L Ti-VCT 75PS modeli kaldı. Otomobilin 858.400 TL fiyatı olduğu öğrenildi.

En pahalı otomobil modellerinden birinin de Kuga oldu. Kuga 1.5L EcoBoost 182PS modelinin fiyatının 1.973.600 TL olduğu görüldü.

İŞTE O FİYATLAR

FİESTA MODEL

YENİ FOCUS MODEL

KUGA MODEL

PUMA MODEL