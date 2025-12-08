Gölbaşı Başsavcılığı yıl boyu süren ‘Almanak Operasyonu' kapsamında içlerinde İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Urfa'nın da bulunduğu Ankara merkezli 18 ilde operasyon düzenledi.

‘Forex' hesapları açarak, yasadışı işlem yaptığı iddia edilen 174 şüpheli mahkemeye sevk edildi. 84'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şirketler adına açılan hesaplardaki paralar; farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, Kripto hesaplara ve coin hesaplara gönderildi. Bankalardan ve ATM'lerden para çekme görüntüleri dosyaya delil olarak girdi ve bu sayede hesapçılar da tespit edildi.

‘Servet Stratejileri' adı altında kurulan grup üzerinden sözde yurt dışı piyasalarında alım satım yaptıklarını söyleyen şahıslar, kendini yatırım danışmanı olarak tanıtan şahısların ikna için her türlü yöntemi denediği öğrenildi. Gerektiğinde küçük geri ödemeler yapan şahıslar, kazanç adı altında yatırımcıları yatırıma daha çok teşvik etti.

Çağrı merkezi de kuran şahıslar, kadın yatırım danışmanlarına ikna diyalogları ezberlettirdi. Şüphelenerek parasını geri isteyen mağdurlara ‘vergi stopaj' adı altında parayı ödemeleri kaydıyla iade edebileceklerini söyleyen şüpheliler, mağdurları tekrar dolandırdı. Şahıslar, parası olmayanları ise kredi çektirmek suretiyle daha da zarara soktu.

Mağdurları ikna etmek için kullandıkları cümleler ve reklam kampanyaları polis dinlemelerine yansıdı. Cümleler ve reklam kampanyaları arasında; ‘zirve üstüne zirve', ‘size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz', ‘bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur', ‘tek tıkla kazan hem de online' ve ‘para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç' ifadeleri yer aldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporu alındı. Rapora göre, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı anlaşılan 117 hesap tespit edildi. Hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket/hacim olduğu görüldü.