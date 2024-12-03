Forex vurgununa 17 gözaltı

Kaynak: İHA
Forex vurgununa 17 gözaltı

Ankara'da "Forex yatırımı" dolandırıcılığı şüphesiyle 17 kişi gözaltına alınırken toplamda 18 milyon lira ve döviz vurgunu yapıldı.

Ankara'da "Forex yatırımı" dolandırıcılığı şüphesiyle 17 kişi gözaltına alındı, toplamda 18 milyon lira ve döviz dolandırıldığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Forex yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 17 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplam 18 kişi için gözaltı kararı çıkarttı; bu kişilerden 17'si gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, "Forex yatırımı" adı altında mağdurlarından yaklaşık 18 milyon 523 bin lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş dolandırdığı tespit edildi.

Başsavcılık soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtti.

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