ForInvest’ten yatırım okuryazarlığına tam destek

Kısa bir sürede 7,5 milyondan fazla izlenme, 500.000 saatten fazla görüntülenme süresi ve 150 bini aşan aboneye ulaşan ForInvest; güncel ekonomik gelişmeleri her yatırımcının rahatlıkla erişebileceği biçimde paylaşarak, yatırım okuryazarlığının gelişmesi için sürdürdüğü desteği, gelecek dönemde daha da artırmayı amaçlıyor.

ForInvest CEO’su Serra Berkol’un “Aralık ayı itibarıyla yatırımı herkes için erişilebilir kılma misyonumuzla Youtube kanalımızda zengin yatırım içeriklerimizi sunmaya başladık. Oldukça kısa bir sürede 150 bin aboneye ulaştık ve içeriklerimizle 6 milyondan fazla izlenme aldık. Yayınlarımızın büyük bir ilgiyle takip edildiğini görmek, bizleri gelecek dönemdeki hedeflerimiz için daha da motive ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMCILAR İÇİN DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK ZORLAŞIYOR

Serra Berkol, “Eskiden yatırım sadece profesyoneller içindi. Artık bilgi ve analizler birçok farklı kaynaktan paylaşılıyor ve yeni yatırımcı doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşma konusunda zorluk çekiyor. Finansal okuryazarlık spektrumunun en üst seviyesi olan “yatırım okuryazarlığı”, gitgide önem kazanıyor. Kendi portföylerini takip eden yatırımcılar daha çok bilgiye ihtiyaç duyuyor. Yatırım dünyasının büyümesi ve sürdürülebilir olması ancak bu demokratikleşme, yatırım okuryazarlığın artması ve bireylerin donanımlı olmasıyla mümkün.” Değerlendirmesinde bulundu.

Kurulduğu günden beri YouTube kanalına katkı sağlayan her isme teşekkürlerini de sunan Serra Berkol, “Biz zaten uzun yıllardır; “Foreks Haber” markamız ile alanında uzman isimlerle hızlı ve güvenilir haber akışı sağlayarak yatırım ve finans dünyasının nabzını tutuyorduk. Şu anda Foreks Haber birçok mecrada kaynak olarak gösterilen, X’de 450 binden fazla olan bir takipçi sayısına ulaşmış durumda. ForInvest olarak geçtiğimiz yıllardan beri, değerli stratejist ve ekonomistlerimizle canlı yayınlar yaparak her seviyeden yatırımcıya doğru bilgi ve analizin ulaşması için çalışıyorduk. Yeni dönemde bu yayınlarlarımızı bir üst seviyeye taşıyarak, ForInvest Youtube kanalımızı pek çok farklı programla zenginleştirdik ve bir üst seviyeye taşıdık.” İfadelerini kullandı.

TÜRK EĞİTİM VAKFI İLE YATIRIM OKURYAZARLIĞI ORTAKLIĞI

Serra Berkol, “ForInvest olarak geleceğin yatırımcısı gençlerin yanında olmayı her zaman çok önemsiyoruz. Boğaziçi, İTÜ, Hacettepe gibi birçok üniversitede yatırım etkinliklerine altyapı sağlayarak genç yetenekleri destekliyor ve onları finansal bağımsızlık yolunda cesaretlendiriyoruz. Gençlerin yatırım okuryazarlığını artırmak için verdiğimizi desteği bir adım öteye taşıyarak, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile yepyeni bir eğitim programı başlatıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Oluşturdukları eğitim programı ile işletme ve ekonomi gibi bölümlerde öğrenim gören 100’e yakın üniversite öğrenciye yatırım okuryazarlığı konusunda yol göstermeyi hedeflediklerini söyleyen Berkol, bu amaçla gelecekte finans sektöründe faaliyette bulunmak isteyen gençlere yatırım okuryazarlığı alanında kendilerini geliştirme fırsatı sunmak istediklerini belirtti.

GELECEĞİMİZİ TASARRUFLARIMIZ BELİRLEYECEK

Stratejist Tuğba Özay, “ForInvest’in Youtube kanalı, yüzbinlerce kişi için bir yatırım okuryazarlığı okulu gibi oldu. Çok kısa zamanda ulaşılan abone ve izlenme sayıları ile alınan geri dönüşler bu alanda nasıl bir ihtiyaç olduğunu da gözler önüne seriyor. ForInvest’in atmış olduğu bu adımların büyüyerek devam edeceğine, bilinçli yatırımları daha da ön plana çıkaracağına yürekten inanıyorum.” Değerlendirmesinde bulundu.

Özay, doğru ve güvenilir bilginin ayrımını yapmanın zorlaştığını söyleyerek, bu durumun sermaye piyasaları için de geçerli olduğunu belirtti.

DUYUM İLE YATIRIM YAPMAK, SÜRDÜRÜLEBİLİR KAZANÇ SAĞLAMAZ

Ekonomi Yazarı Barış Soydan “Finansal okuryazarlığı umursamamak, çalışıp didinerek bir kenara konulan paranın erimesini göze almak demek. Bunu, ancak sayamayacak kadar çok parası olanlar göze alabilir.” İfadelerine yer verdi.

YATIRIMCILAR İÇİN YOL GÖSTERİCİ KONUMDA

Stratejist Perihan Tantuğ, “Bilinçli yatırım yapmak sürdürülebilir bir yatırım şekli olurken, duyum ile yatırım yapmak tasarruf sahibine sürdürülebilir bir kazanç sağlamaz. Bu nedenle tasarruf sahibinin finans piyasasında kendisini geliştirmesi, geleceğini inşa ederken yapacağı en büyük yatırımlardan biri. ForInvest Youtube kanalında da yapılan her yayında aslında bu konulara dikkat çekiliyor. Alanında uzman birbirinden değerli isimlerle yapılan yayınlar yatırımcılar için bir yol gösterici konumunda.” Dedi.

SPEKÜLATİF YORUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Araştırma Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu, “Finansal okuryazar olan insanlar kira getirisi için ev almak yerine, temettü getirisi için hisse senedi yatırımı yaparlar. Konjonktürü takip ederek, tasarruflarını en uygun şekilde değerlendirmenin yolunu bulurlar. Klasikleşmiş döviz ve altın yatırımı içinde sıkışıp kalmazlar. Finansal okuryazar insanlar genellikle kısa vadeli değil uzun vadeli düşünürler.” Değerlendirmesinde bulundu.