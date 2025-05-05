Forklift taşıyan kamyon alev alev yandı

Kaynak: İHA

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde, forklift taşıyan bir kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Olay sırasında kamyon kısa sürede tamamen alevlere teslim oldu.

VATANDAŞLAR DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonun yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, CAN KAYBI YOK
Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise amatör bir kamerayla görüntülendi.

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