Uğurcan Çakır'dan anlamlı ziyaret

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan ve Trabzonspor'lu olan Nuh ve Kader Kavram çifti, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen bebeklerine Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’ın ismini verdi.

BİR ARAYA GELDİLER

Uğurcan bebek ve ailesi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda mücadele edeceği HangiKredi Ümraniyespor maçı için kamp yaptığı otele gelerek takım kaptanı Uğurcan Çakır ile bir araya geldi.

Uğurcan Çakır, bebek Uğurcan Çakır ve ailesi ile birlikte aynı fotoğraf karesinde yer aldı ve ailenin ‘İki Uğurcan’ın bir fotoğraf karesinde birleşmesini istiyoruz’ hayali gerçek oldu.

FORMA HEDİYESİ SÖZÜ

Çakır, ziyaret sonrası çok büyük mutluluk duyduğunu ve HangiKredi Ümraniyespor maçında giyeceği formayı aileye hediye edeceğini ifade etti.