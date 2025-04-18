Forması parçalanan oyuncu sarı kart gördü

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında Rangers ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çaldı.
Athletic Bilbao ile Rangers arasındaki maçta Cyriel Dessers'ın içinde yer aldığı pozisyon tartışmaları beraberinde getirdi.
Karşılaşmanın 17'nci dakikasında Rangers forması giyen Cyriel Dessers, Athletic Bilbao forması giyen Dani Vivian ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı.
Ceza sahası içinde yerde kalan Dessers, hakeme 'Formam yırtıldı' diye itiraz etti. Hakem, devam kararı verdi. l #UEL pic.twitter.com/0ekyeBjVsX— TRT Spor (@trtspor) April 17, 2025
Cyriel Dessers, bu pozisyonda karşılaşmanın hakemine itirazlarda bulundu. Cyriel Dessers, formasında oluşan yırtığı maçın hakemi Irfan Peljto'ya gösterdi.
Bosna Hersekli hakem, bu pozisyonda oyunu devam ettirdi ve itirazları sebebiyle Cyriel Dessers'a sarı kart gösterdi.
Cyriel Dessers gördüğü sarı kartın ardından şaşkınlığını gizleyemedi.