Forması parçalanan oyuncu sarı kart gördü

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Forması parçalanan oyuncu sarı kart gördü

UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’nun Rangers’ı eleyerek yarı finale yükseldiği maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. İkili mücadelede yerde kalan ve forması parçalanan oyuncu sarı kart gördü.

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında Rangers ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çaldı.

Athletic Bilbao ile Rangers arasındaki maçta Cyriel Dessers'ın içinde yer aldığı pozisyon tartışmaları beraberinde getirdi.

Karşılaşmanın 17'nci dakikasında Rangers forması giyen Cyriel Dessers, Athletic Bilbao forması giyen Dani Vivian ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı.

Cyriel Dessers, bu pozisyonda karşılaşmanın hakemine itirazlarda bulundu. Cyriel Dessers, formasında oluşan yırtığı maçın hakemi Irfan Peljto'ya gösterdi.

Bosna Hersekli hakem, bu pozisyonda oyunu devam ettirdi ve itirazları sebebiyle Cyriel Dessers'a sarı kart gösterdi.

Cyriel Dessers gördüğü sarı kartın ardından şaşkınlığını gizleyemedi.

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