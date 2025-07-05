Formasını emekli etmişlerdi! Liverpool'dan Diogo Jota için çok büyük bir jest daha

İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitiren Diogo Jota için Liverpool'dan duygulandıran bir karar geldi.

Futbol dünyasını derinden sarsan ölüm haberi sonrası Liverpool, 5 sezondur kadrosunda yer alan Jota'nın 20 numaralı formasını emekli etme kararı almıştı.

Kırmızılar, Portekizli futbolcusu için büyük bir jest daha yapacak.

Record'un haberine göre; Diogo Jota'nın ailesine, futbolcunun Haziran 2027'ye kadar olan sözleşmesinde öngörülen tüm maaşı ödenecek.

Ayrıcanın Jota'nın çocuklarının tüm eğitim masraflarının da ömür boyu karşılanacağı öğrenildi.