Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'den gelen son haber yürek burktu

Formula 1’in efsanevi pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri’nde yaşadığı kaza sonrası ciddi beyin hasarı ile mücadele ediyor ve şu anda özel bakıma ihtiyaç duyuyor.

Ağır tedavi masraflarıyla karşı karşıya kalan Schumacher ailesi, mali yükü hafifletmek için önemli kararlar almak zorunda kaldı. Efsane pilotun eşi Corinna Schumacher, aile varlıklarından bazılarını satışa çıkardı.

Yıllık tedavi giderlerinin 7 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken, Schumacher’in özel saat koleksiyonundan 8 parça, toplamda 4.1 milyon Euro karşılığında yeni sahiplerini buldu. Corinna Schumacher, eşinin sağlığı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

2015 yılında Norveç’te bir ev ve özel jeti satarak 30 milyon Euro toplayan Corinna, 2021’de İsviçre’nin Gland kentindeki malikaneyi 58.7 milyon Euro'ya elden çıkardı.

Bu zorlu süreçte Schumacher ailesinin yanında olan hayranları, efsane pilotun sağlığına kavuşması için umutlarını koruyor.

MİCHAEL SCHUMACHER KİMDİR?

3 Ocak 1969'da Almanya'da doğan Michael Schumacher, 7 kez dünya şampiyonu olmuş Formula 1 pilotudur. Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Alman pilottur. Tarihin en iyi pilotlarından biri olarak görülmektedir. Islak pistlerdeki performanslarından dolayı 'Rain Master (Regenmeister)' lakabı takılmıştır. 2020 yılında Formula 1'in, 70. yılı için yaptığı büyük ankette Formula 1 Tarihinin "En etkili ismi" olarak seçilmiştir. Schumacher, 19 yıllık kariyeri boyunca Jordan, Benetton, Ferrari ve Mercedes takımları için yarıştı. 2012 yılında emekli olan alman pilot, kariyeri boyunca toplam 91 yarış kazandı. Schumacher'in bu rekoru ise hala kırılabilmiş değil.