Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

Kaynak: AA
Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'sine McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, ilk sıradan başlayacak.

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turlarında 1 dakika 08.662 saniyelik derece elde eden Piastri, ilk cebe yerleşti.

Piastri'nin 0.012 saniye arkasında takım arkadaşı Büyük Britanyalı sürücü Lando Norris ikinci, 0.263 saniye gerisinde son şampiyon Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırayı aldı.

Hollanda Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Son Haberler
Sergen Yalçın'lı Beşiktaş Antalya'da
Sergen Yalçın'lı Beşiktaş Antalya'da
Bayern Münih'e büyük şok! Chelsea kararından vazgeçti
Bayern Münih'e büyük şok! Chelsea kararından vazgeçti
Romulo Bundesliga'da siftah yaptı: Haftanın golüne aday!
Romulo Bundesliga'da siftah yaptı: Haftanın golüne aday!
Paris-İstanbul seferinde acil durum! İniş yapmak zorunda kaldı
Paris-İstanbul seferinde acil durum! İniş yapmak zorunda kaldı
Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin
Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin