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İtalya'da Verstappen zafere ulaştı

Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen, İtalya'da zafere uzandı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 17:46
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Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

İtalya'da Verstappen zafere ulaştı
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Formula 1’de sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix’sini Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Monza pistinde 53 tur üzerinden koşulan mücadeleye 7. Sırada başlayan son şampiyon, üstün bir sürüş sergileyerek galibiyeti elde etti. Son anlarda güvenlik aracı girmesine rağmen pist güvenliği sağlanamadı ve Hollandalı pilot güvenlik aracının arkasında damalı bayrağı gördü.

Ferrari’den Charles Leclerc, pole pozisyonunda başladığı yarışı 2. Sırada noktalayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Monakolu pilot en hızlı turu da aldı.

Mercedes’ten George Russell ise podyumun son basamağında yer aldı.

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