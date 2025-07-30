Formula 1, Türkiye'ye dönebilir! Madrid yetişmezse...

Kaynak: Haber Merkezi
Formula 1, Türkiye'ye dönebilir! Madrid yetişmezse...

Formula 1'in 2026 takviminde yer alan Madrid Grand Prix'sinin yetişmeme ihtimali Türkiye için şans olabilir.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2026 Formula 1 takvimine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Üçlertoprağı, Türkiye'nin Madrid Grand Prix'si tamamlanmazsa bu yarışın yerine geçmeye hazır olduğunu duyurdu.

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Geçtiğimiz hafta açıklanan 2026 takviminde, 13 Eylül'de ilk kez düzenlenmesi planlanan Madrid Grand Prix'si yer alıyor. 5.4 kilometre uzunluğunda ve 22 virajdan oluşan kentsel pistin inşaatı sürse de, bitiş tarihi olarak 30 Mayıs 2026 gösteriliyor. Ancak FIA'nın zorlu homologasyon süreci ve projeye karşı artan yerel siyasi muhalefet, yarışın akıbetini belirsiz hale getiriyor.

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