Formula 1 Türkiye’ye dönecek mi? En tepeden açıklama geldi

Motorsporların en çok izlenen organizasyonu olan Formula 1’in yeniden Türkiye’ye gelmesi ihtimali gündemdeki yerini koruyor. En son 2021 yılında geçici olarak takvime eklenen İstanbul Park’ın kalıcı olarak Formula 1 fikstüründe yer alması bekleniyor.

Uzun süredir devam eden beklentilerle ilgili dev organizasyonun en tepesinden açıklama geldi. Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali konuyla ilgili Türkiye ile temas halinde olduklarını açıkladı. Yapılan açıklama Türkiye’nin 2026 yılında Formula 1 takvimine eklenmesi yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Domenicali ayrıca Tayland, Güney Kore, Arjantin gibi ülkelerle de görüşmelere devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Formula 1 yarışları, en son olarak 2021 senesinde ülkemizde koşulmuştu. O tarihten sonra dev organizasyonun bir kez daha İstanbul'da yapılacağına yönelik iddialar sürekli gündeme gelse de, bugüne dek bu konuda somut bir gelişme yaşanmamıştı. Ondan önce sekiz kez daha İstanbul Park'ta koşulan yarış toplamda dokuz kez bu pistin ev sahipliğinde gerçekleşti.