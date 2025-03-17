Formula 1’de 13 yıl sonra ilk yaşandı

Formula 1'de sezon Avustralya'da başladı. Kazaların damga vurduğu yarışta sürpriz başarıların yanında hayal kırıklıkları da yaşandı.

Zaman zaman yoğun yağış altında koşulan yarışta 20 pilotun sadece 14'ü finişe ulaşmayı başardı.

13 yıl aranın ardından damalı bayrağı ilk gören marka olan McLaren, sezonun ilk yarışının mutlak kazananı oldu. McLaren, bu zaferi Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile yaşadı.

FERRARİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Sezonun ilk yarışının en büyük hayal kırıklığını ise Ferrari yaşattı. Lewis Hamilton, büyük beklentilerle transfer olduğu Ferrari'deki ilk yarışında ancak onuncu olabildi.

Ferrari pilotlarının başarısız bir yarış çıkarmasında yanlış "pit stop" zamanlamasına karar veren teknik ekibin de payı büyük oldu.

Hamilton'ın yerine Mercedes'e transfer olan Andrea Kimi Antonelli de yarışının kazananları arasına girmeyi başardı. Genç pilot, 16'ın cepte başladığı yarışta spin atmasına rağmen dördüncü oldu.

Büyük tartışmaların ardından Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşı olan Liam Lawson da yarış dışı kalarak kaybedenler tarafında yer aldı.