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Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun takvimi duyuruldu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 01:29
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Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu
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F1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Takvim şöyle:

5 Mart Bahreyn Sahir
19 Mart Suudi Arabistan Cidde
2 Nisan Avustralya Melbourne
16 Nisan Çin Şangay
30 Nisan Azerbaycan Bakü
7 Mayıs Miami Miami
21 Mayıs Emilia Romagna Imola
28 Mayıs Monaco Monaco
4 Haziran İspanya Barcelona
18 Haziran Kanada Montreal
2 Temmuz Avusturya Spielberg
9 Temmuz İngiltere Silverstone
23 Temmuz Macaristan Budapeşte
30 Temmuz Belçika Spa
27 Ağustos Hollanda Zandvoort
3 Eylül İtalya Monza
17 Eylül Singapur Singapur
24 Eylül Japonya Suzuka
8 Ekim Katar Losail
22 Ekim ABD Austin
29 Ekim Meksika Mexico City
5 Kasım Brezilya Sao Paulo
18 Kasım Las Vegas Las Vegas
26 Kasım Abu Dabi Yas Marina

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