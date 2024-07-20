Formula 1'de büyük sürpriz

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris pole pozisyonunda başlayacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında, Norris 1 dakika 15.227 saniyelik derecesiyle en hızlı isim oldu.

McLaren'in bir diğer pilotu Avustralyalı Oscar Piastri, 0.022 saniye farkla ikinci sırayı alırken, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 0.046 saniye gerisinde kalarak üçüncülüğü elde etti.

Macaristan Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.