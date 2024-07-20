Formula 1'de büyük sürpriz

Kaynak: Haber Merkezi
Formula 1'de büyük sürpriz

Formula 1 Macaristan Grad Prix'sinin sıralama turlarında ilk iki sırayı McLaren pilotları aldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris pole pozisyonunda başlayacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında, Norris 1 dakika 15.227 saniyelik derecesiyle en hızlı isim oldu.

McLaren'in bir diğer pilotu Avustralyalı Oscar Piastri, 0.022 saniye farkla ikinci sırayı alırken, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 0.046 saniye gerisinde kalarak üçüncülüğü elde etti.

Macaristan Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

gs8s6ttwkaaubp6.jpeg

İlgili Haberler
Haziran ayında 3 bin 35 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı
Haziran ayında 3 bin 35 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı
Son Haberler
İslam Memiş: Rekor düşüşe hazır olun Ekonomi
İslam Memiş: Rekor düşüşe hazır olun
Beşiktaş gol şov yaptı. 17'lik Mustafa Hekimoğlu damga vurdu Spor
Beşiktaş gol şov yaptı. 17'lik Mustafa Hekimoğlu damga vurdu
“Foşur Foşur Reis” Cem Özkök yaşlılara temizlik hizmetine katıldı Video
“Foşur Foşur Reis” Cem Özkök yaşlılara temizlik hizmetine katıldı
Devlet hastanesinde diş kaplama ücretleri ne kadar? Sağlık
Devlet hastanesinde diş kaplama ücretleri ne kadar?
Arda Turan mest oldu Spor
Arda Turan mest oldu
Trafikte sıkıştırılan motorcu saldırı anlarını sosyal medyada paylaştı Video
Trafikte sıkıştırılan motorcu saldırı anlarını sosyal medyada paylaştı
Bodrum'da 44 dereceyi bulan sıcaklık asfalt eritti Yerel Haberler
Bodrum'da 44 dereceyi bulan sıcaklık asfalt eritti