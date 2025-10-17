Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19'uncu yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek.
ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,51 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, 56 tur sürecek.
Sıralama turları 19 Ekim Pazar günü saat 00.00, yarış ise aynı gün saat 22.00'de başlayacak.
Formula 1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.
ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1) Oscar Piastri (Avustralya): 336 puan
2) Lando Norris (Büyük Britanya): 314 puan
3) Max Verstappen (Hollanda): 273 puan
4) George Russell (Büyük Britanya): 237 puan
5) Charles Leclerc (Monako): 173 puan
TAKIMLAR
1) McLaren: 650 puan
2) Mercedes: 325 puan
3) Ferrari: 298 puan
4) Red Bull: 290 puan
5) Williams: 102 puan