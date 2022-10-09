Verstappen bir kez daha Dünya Şampiyonu

Formula 1 Japonya Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.
Sezonun 18. ayağı Japonya GP'de ikinci sırayı Ferrari takımından Charles Leclerc alırken, Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez yarışı 3. sırada tamamladı.
Verstappen, Formula 1'de 2021 yılını da şampiyon olarak tamamlamıştı.
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