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Verstappen bir kez daha Dünya Şampiyonu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 11:42
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Formula 1'de Red Bull pilotu Verstappen üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu

Verstappen bir kez daha Dünya Şampiyonu
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Formula 1 Japonya Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Sezonun 18. ayağı Japonya GP'de ikinci sırayı Ferrari takımından Charles Leclerc alırken, Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez yarışı 3. sırada tamamladı.

Verstappen, Formula 1'de 2021 yılını da şampiyon olarak tamamlamıştı.

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