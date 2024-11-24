Formula 1'de Red Bull Racing Honda RBPT pilotu Max Verstappen üst üste 4'üncü kez şampiyon

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22'nci yarışı ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentiyle aynı adı taşıyan 6,2 kilometrelik pistte düzenlendi. 50 tur üzerinden yapılan yarışı 5'inci sırada tamamlayan Verstappen, 2024 şampiyonluğunu garantiledi. Pilotlar sıralamasında toplamda 403 puana ulaşan Max Verstappen, Red Bull Racing Honda RBPT takımı pilotu olarak üst üste 4'üncü Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu elde etti.

Tarihte üst üste dört veya daha fazla şampiyonluk kazanan isimler; Michael Schumacher: 5 kez (2000-2004), Juan Manuel Fangio: 4 kez (1954-1957), Sebastian Vettel: 4 kez (2010-2013), Lewis Hamilton: 4 kez (2017-2020) olurken, Verstappen da kariyerinde 4 şampiyonluk elde eden 5'inci F1 pilotu olarak tarihe geçti.

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