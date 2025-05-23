Formula 1'de sıradaki durak Monako

Kaynak: AA
Formula 1'de sıradaki durak Monako

Verstappen’in Imola’da zafere ulaşmasının ardından 8 sezonun sekizinci etabı Monako Grand Prix'siyle devam edecek.

Circuit de Monaco olarak da bilinen 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde yapılacak yarış, 78 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 25 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana dek McLaren pilotu Oscar Piastri'nin dört, Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen'in iki ve McLaren'ın bir diğer pilotu Lando Norris'in bir Grand Prix zaferi bulunuyor.

Monako Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 146 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 133

3. Max Verstappen (Hollanda): 124

4. George Russell (Büyük Britanya): 99

5. Charles Leclerc (Monako): 61

Takımlar

1. McLaren: 279

2. Mercedes: 147

3. Red Bull: 131

4. Ferrari: 114

5. Williams: 51

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