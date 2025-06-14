Formula 1’de sıralama turları tamamlandı

Formula 1'de 70 tur üzerinden düzenlenecek olan Kanada etabında sıralama turları tamamlandı. Sıralamada en iyi dereceyi Lando Norris alırken Bortoleto, Sainz, Stroll, Lawson ve Gasly Q1’de elenen isimler oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun onuncu etabı Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1’in onuncu etabı olan Kanada’da 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Yarış ise yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren pilotları Oscar Piastri 5 kez, Lando Norris ise 2 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.