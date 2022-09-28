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Formula 1'de flaş gelişme heyecan yarattı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl başlanan sprint yarışlarının sayısı gelecek yıldan itibaren üçten altıya yükseltilecek.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 13:16
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Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada açıklandı: sprint yarışları artıyor

Formula 1'de flaş gelişme heyecan yarattı
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Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, "2023 Formula 1 sezonu ve sonrasında düzenlenecek ek sprint yarışları için planlar onaylandı ve sprint yarışı sayısı üçten altıya çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Sprint yarışının olduğu Grand Prix'lerde, sıralama turunda en hızlı zamana imza atan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Sprint yarışında kazanılan puanlar ise yarış başlangıcında liderlik dışındaki diğer sıraların belirlenmesinde etkili olacak.

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